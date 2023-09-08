До 100%: каким категориям школьников положена компенсация за проезд

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 11 0

Юрист Пшеничникова: сироты и инвалиды имеют право на 100% компенсацию за проезд

До 100%: каким категориям школьников положена компенсация за проезд

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Читайте нас в: Дзен Новости

Кто по закону может претендовать на льготы?

Учащиеся школ могут претендовать на компенсацию стоимости проезда на общественном транспорте. Об этом изданию URA.RU рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова.

По словам специалиста, эта компенсация возмещается по-разному, например, в виде скидки на проездной билет или в фиксированном денежном эквиваленте. Кроме того, проезд может быть и совершенно бесплатным. Все зависит от категории школьника, которому она положена, и его места проживания.

«Например, школьники имеют право на льготы при проезде в общественном транспорте в Москве. Право на бесплатный проезд имеют учащиеся общеобразовательных учреждений, а также учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования, обучающиеся по очной форме обучения», — сообщает юрист.

Также на компенсацию влияет социальный статус семьи ребенка. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 100%-ю скидку. Это же касается и детей-инвалидов.

А многодетные семьи могут претендовать на скидку до 50%. Чтобы получить льготы, Пшеничникова советует обращаться в местный отдел образования или соцзащиты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что профессор-экономист рассказала россиянам о «льготных» путешествиях.

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 сент...

Последние новости

22:19
Владимир Путин подарил Дивеевскому монастырю икону
22:03
«Мы окончательно все!» — Погребняк сделала важное заявление о личной жизни
21:47
До 100%: каким категориям школьников положена компенсация за проезд
21:38
СК Армении заявил об освобождении блогера Бадаляна
21:31
«Активная борьба»: ВСУ сменили тактику на фронте для передышки
21:15
«Люди реально не видят»: как съесть шаурму и не отравиться

Сейчас читают

Бунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками
Поклонники дождались: SHAMAN выпустил двойной сборник «Сделано в России»
«Это неправда»: почему на самом деле уволили пропавшего директора НИИ Трухина
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России