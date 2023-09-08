Охотница за деньгами: молодая подруга Аль Пачино сама бросила его после родов

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 9 0

Любовница Аль Пачино требует полной опеки над их общим сыном, а также алименты

Охотница за деньгами: молодая подруга Аль Пачино сама бросила его после родов

Фото: www.globallookpress.com / Dave Rushen

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Малышу едва исполнилось три месяца, а мать уже подала в суд на алименты.

Голливудский актер Аль Пачино и его молодая возлюбленная Нур Альфаллах расстались после короткого романа, результатом которого стало рождение их общего ребенка. Однако, как сообщает издание utro.ru со ссылкой на британский таблоид, инициатором стала молодая мать.

Как выяснили СМИ, девушка бросила 83-летнего актера и требует у суда полной опеки над их сыном Романом. При этом, она хочет оплаты всех сопутствующих судебных издержек, а также алиментов на содержание ребенка. Сумма выплат, которые ждет 29-летняя Альфаллах, пока не уточняется.

Стоит отметить, что общественность относится негативно к личности уже бывшей возлюбленной голливудской звезды, называя ее охотницей за деньгами. Ее обвиняют в том, что она пользуется положением молодой матери, чтобы вытянуть из Пачино больше денег. Одной из причин такой реакции является тот факт, что раньше девушка встречалась с другими состоятельными знаменитостями, например, в списке ее бывших есть актер Клинт Иствуд и миллиардер, инвестор и филантроп Николас Берггрюн.

Кстати, Пачино одно время сомневался в своем отцовстве, но после теста ДНК признал ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Аль Пачино рассказал о большой ошибке молодости.

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