«Поностальгировать о Земле»: Деревянко описал свой фильм мечты

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 10 0

Актер Павел Деревянко хочет сняться в фильме про космос

«Поностальгировать о Земле»: Деревянко описал свой фильм мечты

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Звезда описал идеальную, по его мнению, картину.

Павел Деревянко состоялся как актер: за его плечами — множество картин различной степени успешности. Но у него есть один незакрытый гештальт, пишет издание Газета.ру.

Звезда отметил, что самый сложный жанр в кино — это трагикомедия. А если связать его с космическим сеттингом, то получится мощное комбо.

«Мне очень хочется в космическом фильме сняться, помечтать, поностальгировать о Земле, поговорить про человеческие отношения, порассуждать об одиночестве», — рассказал Деревянко.

В целом у актера есть еще множество идей, которые он хочет воплотить. Но именно история про «маленького человека» его захватывает больше всего.

Знаменитость хочет, чтобы люди смотрели этот фильм и переживали все эмоции с главным героем. Деревянко считает, что лучший жанр для воплощения этой мечты — трагикомедия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Асмус оправдалась за ужасный поцелуй с Деревянко.

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