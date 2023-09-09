Если рыба оказалась «с душком»: как вернуть деньги за просроченный товар

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 16 0

Адвокат Кример: продавец обязан обменять плохие продукты или вернуть деньги

Если рыба оказалась «с душком»: как вернуть деньги за просроченный товар

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Сколько времени есть у покупателя для возврата некачественной еды в магазин?

Адвокат Леонид Кример рассказал изданию aif.ru, в какие сроки покупатель может обменять или вернуть некачественную продукцию в магазин, а также какая процедура предусмотрена в таких случаях.

«Не имеет значения, возле кассы покупатель обнаружил, что купленное съестное опасно, или дома, вскрывал ли он или не вскрывал упаковку. Важно другое: потребитель должен заявить свои требования в течение срока годности продукта, указанного на упаковке или утвержденного СанПиН 2.3.2.1324–03. Исключение — случаи, когда продукт продан уже просроченным», — объяснил юрист.

В частности, если речь идет об охлажденной рыбе, необходимо учитывать сроки. Для этого продукта интервал составляет до 48 часов.

Даже если обратиться в магазин с возвратом на следующий день после покупки, следуя этой логике, можно на законных основаниях требовать потраченные денежные средства в полном объеме. Сложность лишь заключается в том, чтобы доказать, что рыба испортилась не у вас дома, а именно в магазине.

Дело в том, что СанПиН устанавливает также и условия хранения продуктов. К сожалению, чаще всего доказать вину безответственных продавцов просто невозможно.

Посему лучше возвращать подпорченные продукты сугубо в день покупки. В таком случае вы имеете на руках все необходимые доказательства и в случае отказа можете смело обращаться в администрацию магазина или Роспотребнадзор.

При этом даже не обязательно иметь чек, подтверждающий покупку, поскольку для идентификации товара достаточно наличия штрихкода, опираясь на записи видеокамер. Если оплата осуществлялась через безналичный расчет — по выписке со счета карты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, бывают ли акции и скидки в магазинах честными.

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