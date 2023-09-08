Водителя, сбившего девочек-велосипедисток в Ленобласти, арестовали

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 30 0

Известно, что пострадали 12 человек, двое из них скончались.

Водителя, сбившего девочек-велосипедисток в Ленобласти, арестовали

Фото: 5-tv.ru

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Суд арестовал водителя, сбившего девочек-велосипедисток на трассе под Петербургом. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

«Избрана мера пресечения до 7 ноября 2023 года», — рассказал собеседник.

За рулем грузовика мужчина наехал на детей и на легковушку, которая их сопровождала. После страшной аварии виновник был задержан — им оказался 29-летний уроженец Таджикистана.

Ранее следователями было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего за собой смерть людей.

7 сентября в страшном ДТП под Петербургом погибли девочки-велосипедистки. После страшной аварии предположительный виновник был задержан. Им оказался 32-летний иностранец. По предварительной версии, мужчина уснул за рулем.

Известно, что пострадали 12 человек, двое из них скончались. Возраст потерпевших 14-15 лет. Также травмы получил их тренер. Одну девочку успешно прооперировали после аварии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о состоянии пострадавших в ДТП девочек-велосипедисток.

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