То ли еще будет: как М-12 станет звеном международного транспортного коридора

Эфирная новость 25 0

Трасса в перспективе дойдет до границы с Китаем.

Фото, видео: Сергей Савостьянов / ТАСС; 5-tv.ru

В Нижегородской области Владимир Путин запустил движение по участку М-12 от Москвы от Арзамаса. Скоростная магистраль протяженностью более 300 километров соединила четыре региона, а дальше — больше.

Уже зимой трасса свяжет Москву и Казань. Время в пути для пассажиров сократится почти в два раза.

В перспективе М-12 станет звеном международного транспортного коридора и дойдет до границы с Китаем. Корреспондент «Известий» Максим Прихода с подробностями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с сентября 2023 года Москву и Арзамас связала платная трасса М-12 «Восток». Она прошла по Московской, Владимирской и Нижегородской областям в обход крупных городов.

Полностью трассу достроят в декабре 2023 года. Она пройдет через Чувашию и Татарстан и дойдет до Казани — с продлением до Екатеринбурга. 

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 сент...

Последние новости

20:43
«Ситуация там тяжелая»: раскрыто слабое место в обороне Украины
20:27
«Чтобы проблемы остались в прошлом»: как идет газификация Омской области
20:11
«Довели до предела»: подорвавшая здоровье певица Слава улетела из России
20:00
То ли еще будет: как М-12 станет звеном международного транспортного коридора
19:43
«Ожидаемый, конечно»: Гавр из Comedy Сlub станет отцом в пятый раз
19:30
Путин остановил кортеж и вышел к людям у Дивеевского монастыря

Сейчас читают

Бунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками
Убийственная шаурма: что испытали при отравлении фастфудом жители Льгова
«Это неправда»: почему на самом деле уволили пропавшего директора НИИ Трухина
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России