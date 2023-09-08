То ли еще будет: как М-12 станет звеном международного транспортного коридора

В Нижегородской области Владимир Путин запустил движение по участку М-12 от Москвы от Арзамаса. Скоростная магистраль протяженностью более 300 километров соединила четыре региона, а дальше — больше.

Уже зимой трасса свяжет Москву и Казань. Время в пути для пассажиров сократится почти в два раза.

В перспективе М-12 станет звеном международного транспортного коридора и дойдет до границы с Китаем. Корреспондент «Известий» Максим Прихода с подробностями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с сентября 2023 года Москву и Арзамас связала платная трасса М-12 «Восток». Она прошла по Московской, Владимирской и Нижегородской областям в обход крупных городов.

Полностью трассу достроят в декабре 2023 года. Она пройдет через Чувашию и Татарстан и дойдет до Казани — с продлением до Екатеринбурга.