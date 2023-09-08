СК Армении заявил об освобождении блогера Бадаляна
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Вместе с ним освобожден из-под стражи журналист Ашот Геворкян.
Фото: Telegram / Mika Badalyan / mikayelbad
Из-под стражи в Армении освобожден блогер Мики Бадалян и журналист Sputnik Армения Ашот Геворкян. Об этом сообщает местный Следственный Комитет.
Причины пока не называются.
Ранее 5-tv.ru сообщил подробности о задержании блогера с пророссийской позицией. Также накануне посол Армении Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД РФ, сообщает российское диппредставительство. Представителю дружественной страны было вручено жесткое представление на фоне недружественных действий Еревана.
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