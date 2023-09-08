СК Армении заявил об освобождении блогера Бадаляна

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 10 0

Вместе с ним освобожден из-под стражи журналист Ашот Геворкян.

СК Армении заявил об освобождении блогера Бадаляна

Фото: Telegram / Mika Badalyan / mikayelbad

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Из-под стражи в Армении освобожден блогер Мики Бадалян и журналист Sputnik Армения Ашот Геворкян. Об этом сообщает местный Следственный Комитет.

Причины пока не называются.

Ранее 5-tv.ru сообщил подробности о задержании блогера с пророссийской позицией. Также накануне посол Армении Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД РФ, сообщает российское диппредставительство. Представителю дружественной страны было вручено жесткое представление на фоне недружественных действий Еревана.

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