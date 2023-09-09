Ушел из жизни российский режиссер Тенгиз Семенов

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 7 0

Ему было 82 года.

Ушел из жизни российский режиссер Тенгиз Семенов

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Умер известный российский и советский режиссер Тенгиз Семенов в возрасте 82-х лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Ушел из жизни режиссер документального кино, продюсер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Ленинской премии, член Союза кинематографистов России Семенов Тенгиз Александрович», — опубликовано в официальном некрологе.

Причины смерти пока на данный момент не сообщаются.

Тенгиз Семенов окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1972 году, через 18 лет он стал руководителем режиссерской мастерской документального фильма университета. В течение всей своей жизни он снял более 30 различных документальных фильмов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер известный пластический хирург Отари Гогиберидзе.

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 сент...

Последние новости

2:53
Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием основания КНДР
2:37
Ушел из жизни российский режиссер Тенгиз Семенов
2:21
В Санкт-Петербурге 34 человека отравились готовой едой из доставки
2:05
Зеленский пожаловался на мешающее контрнаступлению превосходство России в небе
1:49
Апельсины в России обновили рекорд по росту цен
1:33
«Пухлый мужичок»: Сардаров поделился подробностями встречи с Ди Каприо

Сейчас читают

Бунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками
«Это было феерично»: Мики Бадалян рассказал о задержании и освобождении
«Люди реально не видят»: как съесть шаурму и не отравиться
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России