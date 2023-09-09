Ушел из жизни российский режиссер Тенгиз Семенов

Умер известный российский и советский режиссер Тенгиз Семенов в возрасте 82-х лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Ушел из жизни режиссер документального кино, продюсер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Ленинской премии, член Союза кинематографистов России Семенов Тенгиз Александрович», — опубликовано в официальном некрологе.

Причины смерти пока на данный момент не сообщаются.

Тенгиз Семенов окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1972 году, через 18 лет он стал руководителем режиссерской мастерской документального фильма университета. В течение всей своей жизни он снял более 30 различных документальных фильмов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер известный пластический хирург Отари Гогиберидзе.