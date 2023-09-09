При землетрясении в Марокко погибли минимум 93 человека
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Магнитуда природного явления составила 6,9.
Эксклюзив
Фото, видео: Reuters / Abdelhak Balhaki; 5-tv.ru
При землетрясении в Марокко магнитудой 6,9 погибли минимум 93 человека. Такие данные публикует издание Al Arabia. 5-tv.ru делится кадрами с места событий.
«Пресс-источник Al Arabiya: 93 человека погибли», — сообщает местный телеканал.
Землетрясение вызвало серьезную панику среди жителей и туристов.
Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии с места событий.
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