В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9

В Марокко в ночь с 8 на 9 сентября произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает агентство Reuters. Оно вызвало серьезную панику среди жителей и туристов, но серьезного ущерба не нанесло. Пострадавших, по предварительной информации, тоже нет.

Эпицентр природного явления располагается недалеко от города Марракеш, примерно в 77 километров от него. Население города составляет 839 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщил об угрозе наводнения в Анкаре.