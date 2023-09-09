В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

Оно вызвало серьезную панику среди жителей и туристов, но серьезного ущерба, по предварительной информации, не нанесло.

В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9

Фото: www.globallookpress.com / Gene Blevins

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В Марокко в ночь с 8 на 9 сентября произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает агентство Reuters. Оно вызвало серьезную панику среди жителей и туристов, но серьезного ущерба не нанесло. Пострадавших, по предварительной информации, тоже нет.

Эпицентр природного явления располагается недалеко от города Марракеш, примерно в 77 километров от него. Население города составляет 839 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщил об угрозе наводнения в Анкаре.

В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9

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