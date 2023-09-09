Любовь Успенская готовится стать бабушкой: «Намечается в ближайшее время»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 69 0

Певица Любовь Успенская готовится стать бабушкой: Намечается в ближайшее время

Любовь Успенская готовится стать бабушкой: «Намечается в ближайшее время»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Королева шансона смутила дочь Татьяну Плаксину, выдав все ее тайны журналистам.

Певица Любовь Успенская не сдержала эмоций, когда ее дочь Татьяна Плаксина заговорила о любви. И сообщила, что уже очень скоро собирается стать бабушкой. Окруженная журналистами наследница звезды рассказывала о своей новой песне, посвященной, по ее словам, «одному особенному человеку». Раскрывать все свои секреты начинающая артистка не захотела, но тут подключилась мама.

Судя по недолгой веселой перепалке родственниц, то и дело друг друга перебивавших, в жизни Плаксиной появился мужчина, на которого Успенская делает большие ставки. И как бы дочь ни отрицала наличие возлюбленного, как бы ни старалась объяснить, что судьба может и не сложиться нужным образом, маме было все равно. Правда, личности таинственного мужчину дамы так и не раскрыли в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Скоро-скоро мы ожидаем! Я мечтаю сказать, что я скоро буду бабушкой. Намечается в ближайшее время эта новость, которая шокирует, я думаю, многих!» — заявила Успенская.

«Она любит хайповать просто, вы не слушайте ее!» — смущенно улыбаясь и опуская ресницы, повторяла Плаксина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что королева русского шансона присоединилась к команде обвинения в деле против пластического хирурга Тимура Хайдарова. Она заявила, что вместе с певицей Славой и другими доверчивыми женщинами пострадала от неумелых рук доктора. А дочь знаменитости и вовсе назвала его мясником, который калечит людей.

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