«С чудовищными переломами»: Наталья Штурм вспомнила как попала в беду в горах

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 11 0

Певица Штурм вспомнила, как получила травмы после падения с лыж в Швейцарии

«С чудовищными переломами»: Наталья Штурм вспомнила как попала в беду в горах

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Исполнительница благодарит своего ангела-хранителя за помощь.

Певица Наталья Штурм рассказала о том, как ангел-хранитель спас ее после падения в горах в Швейцарии, где артистка получила переломы. Об этом пишет издание dni.ru.

Штурм вспомнила о происшествии в честь именин, который девушки с именем Наталья празднуют 8 сентября. Певица поздравила всех тезок, а заодно рассказала об экстремальных ситуациях, которые с ней происходили. По словам Штурм, она точно знает, что ангел-хранитель у нее есть, и это неоднократно подтверждалось в самых тяжелых моментах ее жизни.

Одним из описанных случаев стало падение артистки в европейских горах, в результате которого Наталья получила серьезные травмы.

«Благодарю тебя, мой ангел-хранитель, что не оставил меня в горах Швейцарии с чудовищными переломами», — написала артистка в личном блоге.

Также певица, обращаясь к ангелу-хранителю уверила, что постарается создавать ему меньше проблем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Юлианна Караулова получила травму, укладывая спать сына.

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