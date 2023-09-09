Российские военные отразили 39 атак ВСУ в районах Работино и Вербового за неделю

ВСУ за неделю 39 раз пытались атаковать позиции российских военных на запорожском направлении. Попытки прорыва пытались осуществить в районах населенных пунктов Работино и Вербовое.

Киевский режим бросал в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины. ВСУ также поддерживала группировка артиллерии, численностью до 360 единиц.

«Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки противника отражены», — говорится в сообщении.

В ходе ожесточенных боев было ликвидировано: более 845 украинских военнослужащих, 27 танков и боевых бронированных машин, в том числе танк «Challenger» производства Великобритании и 25 автомобилей.

Также российским артиллеристам в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить 63 орудия ВСУ.