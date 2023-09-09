«Живая?» — на концерте SHAMAN в Петербурге поклонница упала в обморок

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 417 0

На концерте SHAMAN в Петербурге фанатка упала в обморок

Фото, видео: Петров Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Охране пришлось на руках выносить девушку со сцены.

Во время концерта автора и исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) на Газпром Арене в Петербурге одна из поклонниц упала в обморок.

Все произошло, когда певец исполнял песню «Мед». По традиции SHAMAN приглашает на сцену девушку из зала и танцует с ней во время исполнения этом композиции. Так было и на этот раз, однако приглашенная певцом поклонница от волнения лишилась чувств прямо на сцене. Охране пришлось на руках выносить девушку со сцены.

Как сообщает корреспондент 5-tv.ru, за кулисами впечатлительная поклонница SHAMAN быстро пришла в себя и заверила, что с ней все в порядке.

«Живая?» — спросили девушку.

«Да», — ответила она со смехом и призналась, что упала в обморок от переизбытка чувств.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как супруга SHAMAN участвует в его подготовке к концерту.

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