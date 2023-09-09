Фильм «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса получил «Золотого льва»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 870 0

Греческий режиссер, автор нашумевших фильмов «Фаворитка» и «Лобстер» в этом году стал звездой Венецианского фестиваля.

Фото, видео: Reuters / Guglielmo Mangiapane; 5-tv.ru

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Фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» стал обладателем премии «Золотой лев» на 80-м Венецианском кинофестивале. Об этом сообщили члены международного жюри во главе с американским режиссером Дэмьеном Шазеллом. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с победоносным выходом Лантимоса к прессе и поклонникам на закрытии кинофестиваля.

Лента «Бедные-несчастные» (оригинальное название Poor Things. — Прим. ред.) рассказывает историю Беллы Бакстер, которая покончила с собой, но снова вернулась к жизни благодаря Годвину Бакстеру в исполнении Уиллема Дефо. Эксцентричный ученый пересадил молодой женщине мозг ее же нерожденного ребенка. Главную героиню сыграла Эмма Стоун, однако в Венецию она не приехала из-за забастовки в Голливуде.

Кадр из к/ф «Бедные-несчастные», реж. Йоргос Лантимос, 2023 г.

Йоргос Лантимос, по данным сервиса «Кинопоиск», снял в качестве режиссера 25 картин, к десяти лично написал сценарий. Широкому зрителю он известен фильмами «Лобстер», «Убийство священного оленя» и «Фаворитка». Последний в 2018 году получил особый приз жюри на Венецианском кинофестивале. В этом году работа Лантимоса удостоилась главной награды.

Восьмидесятый фестиваль проходил с 30 августа по 9 сентября. «Серебряного льва» получила картина «Зла не существует» японского режиссера Рюсукэ Хамагути, такую же статуэтку вручили итальянцу Матео Гарроне за лучшую режиссуру («Я — капитан»).

Лучшим актером признан Питер Сарсгаард («Память»), лучшей актрисой — Кэйли Спэни из «Присциллы». Лучший сценарий к фильму «Граф» написали Пабло Ларраин и Гильермо Кальдерон. Специальный приз жюри достался «Зеленой границе» польского режиссера Агнешки Холланд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о десяти мировых кинозвездах, снявшихся в российских фильмах.

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