Москва назвала заявления премьера Армении Пашиняна о России неприемлемыми

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 60 0

Пашинян заявил о возможности отдаления РФ от Южного Кавказа. Москва же считает, что ее оттуда пытаются вытеснить.

Москва назвала заявления премьера Армении Пашиняна о России неприемлемыми

Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

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Москва сочла неприемлемым тон заявлений о России, которые премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал в недавнем интервью. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на дипломатический источник.

«В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства»,— приводит издание слова собеседника.

В материале указано, что российская сторона расценила слова Пашиняна как «прицел» на перекладывание ответственности за собственные промахи на РФ.

Собеседник также добавил, что произошедшее в 2020 году в Нагорном Карабахе столкновение стало последствием необдуманной политики властей Армении. Конфликт удалось сдержать только благодаря российскому влиянию, отметил он.

Вместе с тем, добавил источник, Москва принимает ко вниманию агрессию со стороны Азербайджана. Для профилактики и устранения вспышек конфликта оборонные и внешнеполитические ведомства стран проводят консультации. Кроме того, представители ОДКБ не прекращают визиты в регион. Москва силами миротворцев делает все возможное для исключения эскалации ситуации.

Пашинян в интервью допустил отдаление РФ от Южного Кавказа, однако российская сторона считает, что ее пытаются вытеснить из региона, в том числе, при помощи Еревана. Москва отпускать ситуацию не планирует.

В России отношения с Арменией рассматривают как сотрудничество, а не «зависимость». Русско-армянское взаимодействие неоднократно подтверждало сваю эффективность, подчеркнул дипломатический источник.

Между Арменией и Азербайджаном более 30 лет наблюдаются очень напряженные отношения из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. На границе регулярно происходят столкновения. Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАТО предложили Армении присоединиться к альянсу.

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