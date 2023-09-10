Новый импульс: как трасса М-12 даст толчок развитию регионов

Президент России Владимир Путин 8 сентября запустил движение уже на четвертом участке скоростной федеральной трассы.

Москва — крупнейший транспортный узел страны, но продолжает развивать маршрутную сеть. Не только железнодорожную. В субботу президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили движение по проспекту Багратиона (это дублер Кутузовского проспекта).

До этого запустили самую современную российскую автотрассу М-12, которая ведет от Москвы до Казани, конкретно сейчас доступен основной участок до Арзамаса — это город на юге Нижегородской области.

М-12 — это часть еще более глобального транспортного маршрута Санкт-Петербург — Владивосток, которую поэтапно будут строить. По новым стандартам, со станциями для зарядки электромобилей, остановочными комплексами, где можно и поесть, и поспать, и постирать вещи.

М-12 платная, но почти вдвое экономит время в пути. От Москвы до Арзамаса можно проехать за 3, 5 часа вместо семи.

Новая трасса М-12 идет в обход региональных столиц. И дает импульс для развития территорий, которые прежде были в стороне. В Нижегородской области создается новый туристический кластер Арзамас — Дивеево — Саров. Президент осмотрел основные объекты. В Арзамасе реконструирован весь центр города, появились пешеходные зоны. Саров — до сих пор закрытый город ядерщиков. Впрочем, для организованных групп туристов готовы проводить экскурсии.

Дивеево — это известный религиозный центр, там находится крупнейший женский монастырь страны, покоятся мощи Серафима Саровского. Владимир Путин отстоял молебен, а затем пообщался с паломниками, которых в Дивеево всегда много. А с открытием новой трассы будет еще больше.