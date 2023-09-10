В России увеличили сроки обучения пластических хирургов
Символично, что ужесточение требований к этой деятельности произошло во время разворачивающегося скандала вокруг звездного хирурга Хайдарова.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Gabriel Szabo; 5-tv.ru
Пластический хирург станет в России самой сложной для обучения врачебной профессией. С этого года ординатура, то есть узкоспециальное обучение по этому направлению, будет длиться пять лет. А по остальным 95-ти направлениям — в основном два года. То есть от момента поступления в медицинский вуз до получения диплома пластический хирург потратит 11 лет своей жизни.
Причем данные установки были не спущены сверху, а разработаны самим профессиональным сообществом. Пластические операции пользуются бешеной популярностью, специалистов развелось слишком много. При этом качество их работ подчас хромает, что бросает тень на всех врачей данного эстетического профиля.
Символично, что ужесточение требований к деятельности пластических хирургов произошло во время самого масштабного разбирательства в этой сфере. Когда против одного из самых успешных врачей — как он сам себя называет «звездного хирурга» — Сергея Хайдарова ополчились его бывшие пациентки.
Удивительно, что при всем шуме вокруг, до суда ни одна жалоба не дошла. Как такое может быть — разбиралась корреспондент «Известий» Марина Кравцова. Все подробности — в ее репортаже.
- 7 сент
- «Себе не нравлюсь»: дочь Славы раскрыла, как относится к пластической хирургии
- 5 сент
- «Год пила»: Слава объяснила свою позицию в конфликте с хирургом Хайдаровым
- 26 авг
- «Из провинциалки в королеву»: жена Хайдарова показала, как ее изменила пластика
- 26 авг
- Ни вашим, ни нашим: поддержавший Славу Билан навлек на себя гнев народа
- 25 авг
- «Готовы тратить миллионы»: как оградить женщин от хирургов-мясников
- 25 авг
- Есть риск: Наталья Бочкарева прокомментировала конфликт между Славой и Хайдаровым
- 22 авг
- «Меня хотят уничтожить»: Хайдаров раскрыл правду о скандале с певицей Славой
- 21 авг
- Отчетливо видны: правда ли, что хирург Хайдаров проводил операции без перчаток?
- 20 авг
- Замахнулся на «святое»: пользователи сети вычислили новую «жертву» Хайдарова
- 18 авг
- Как у Киркорова? Директор Пьера Нарцисса раскрыл тайну его идеального пресса
Читайте также
82%
-0.28 104.89
-0.39
Нашли ошибку?