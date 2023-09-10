В России увеличили сроки обучения пластических хирургов

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Символично, что ужесточение требований к этой деятельности произошло во время разворачивающегося скандала вокруг звездного хирурга Хайдарова.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gabriel Szabo; 5-tv.ru

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Певица Слава против хирурга Хайдарова

Пластический хирург станет в России самой сложной для обучения врачебной профессией. С этого года ординатура, то есть узкоспециальное обучение по этому направлению, будет длиться пять лет. А по остальным 95-ти направлениям — в основном два года. То есть от момента поступления в медицинский вуз до получения диплома пластический хирург потратит 11 лет своей жизни.

Причем данные установки были не спущены сверху, а разработаны самим профессиональным сообществом. Пластические операции пользуются бешеной популярностью, специалистов развелось слишком много. При этом качество их работ подчас хромает, что бросает тень на всех врачей данного эстетического профиля.

Символично, что ужесточение требований к деятельности пластических хирургов произошло во время самого масштабного разбирательства в этой сфере. Когда против одного из самых успешных врачей — как он сам себя называет «звездного хирурга» — Сергея Хайдарова ополчились его бывшие пациентки.

Удивительно, что при всем шуме вокруг, до суда ни одна жалоба не дошла. Как такое может быть — разбиралась корреспондент «Известий» Марина Кравцова. Все подробности — в ее репортаже.

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