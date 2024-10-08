«Следующий — я»: Хайдаров вслед за Киркоровым готов примириться со Славой
Хирург Хайдаров заявил о готовности примириться с певицей Славой
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Певица ранее обвинила хирурга в том, что он изуродовал ее грудь.
Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров готов примириться с певицей Славой (Анастасия Сланевская). Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Руки Вверх!».
Хайдаров пообещал последовать примеру певца Филиппа Киркорова, который недавно уже «зарыл топор войны» со Славой.
«Следующий — я. Вот сейчас встречу — сегодня же помиримся», — заявил хирург.
Хайдаров добавил, что девочки всегда эмоциональны, поэтому он, как мужчина, должен сделать первый шаг к примирению с певицей.
Громкий скандал в российском шоу-бизнесе разгорелся прошлым летом. Тогда Слава в соцсетях выступила против Хайдарова, который якобы изуродовал ее грудь. На неудачную пластику у звездного доктора тут же начали жаловаться десятки женщин, в том числе певица Любовь Успенская. Киркоров в разгар скандала активно заступался за Хайдарова, так как сам доверил ему свои лицо и тело и был в восторге от результата.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Слава и Киркоров помирились после скандала с Хайдаровым.
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