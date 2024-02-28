СК и Росздравнадзор проверяют обстоятельства смерти пациента клиники Хайдарова
После операции по резекции желудка скончался бизнесмен Петр Гаврилов.
Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; Instagram* / nastya_slava;5-tv.ru
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Следственный комитет и Росздравнадзор проверяют обстоятельства смерти пациента клиники известного пластического хирурга в Москве. Специалист бьюти сферы Тимур Хайдаров уже заработал себе скандальную славу после неудачных процедур. Среди недовольных клиентов оказались и звезды шоу-бизнеса. Претензии ранее предъявили певица Слава и Любовь Успенская. Все подробности у корреспондента «Известий» Багаудина Багаудинова.
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