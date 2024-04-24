Смерть пациента и гниющие ягодицы: в чем обвиняют Тимура Хайдарова

«Силиконовый скандал» и не думает утихать, жертвы все продолжают появляться.

В прошлом году разразился огромный скандал вокруг пластической операции певицы Славы. Летом 2023 года она обвинила звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова в том, что он изуродовал ей грудь.

Позже свои обвинения высказала и Любовь Успенская, которая также осталась недовольна результатами пластической операции.

После этого еще несколько десятков женщин предъявили претензии звездному хирургу. Имя хирурга в итоге прогремело на всю страну, а бесконечные обвинения превратились в один большой «силиконовый скандал».

Однако были и те, кто стал защищать Хайдарова — это Филипп Киркоров и визажист Гоар Аветисян. О подробностях этого скандала рассказал KP.RU.

Смерть пациента

Не успел скандал отойти на второй план, как в феврале появились новости о трагичной смерти 35-летнего продюсера и предпринимателя Петра Гаврилова, который делал резекцию желудка в клинике Хайдарова.

Мужчина умер через 11 дней после того, как хирург Илья Елагин провел ему операцию. При этом семья Гаврилова ничего не знала о предстоящем вмешательстве.

«Ему не нравился его живот. При этом он ничего не сказал про операцию ни беременной жене, ни своей маме, потому что они были против. Знал только его близкий друг», — рассказала журналистам подруга семьи Гаврилова Ника.

Всего операций у Петра было две. После первой у него начались серьезные осложнения, а во время повторного вмешательства, видимо, занесли инфекцию.

Через несколько дней после второй операции мужчине стало плохо. Он снова обратился в клинику Хайдарова, где ему поставили диагноз «перитонит» — это тяжелое воспаление внутренностей брюшины. Гаврилову назначили лечение и отпустили.

Однако самочувствие мужчины становилось только хуже. В итоге его доставили в больницу РЖД, где у него поднялась температура до 42 градусов, после чего он впал в кому, а ночью умер.

Родные и близкие продюсера во всем винят врачей клиники Хайдарова.

«Зачем они резали его второй раз? Если видели, что все пошло не так, почему сразу не направили в серьезную больницу? Чтобы помог компетентный врач, а не пластический хирург!» — возмущается Ника.

Предвзятое отношение

После смерти пациента Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование. В клинике Хайдарова и его доме на Рублевке прошли обыски. После выявленных нарушений работа клиники IQPLASTIQUE была приостановлена.

Тем не менее. Сами сотрудники клиники считают, что на них оказывается давление, а расследование проводится «с явным обвинительным уклоном», то есть предвзято.

По словам жены Хайдарова Светланы Сильваши, врачи и весь персонал клиники готовы всеми законными способами доказать, что они невиновны в смерти Петра Гаврилова.

Молчание Славы и Успенской

По словам адвоката певицы Славы и Успенской Елены Сениной, всего жертв этого пластического хирурга, которым помогала Елена, было больше сотни. При этом претензии большинства из них были разрешены мирным путем. При этом она отмечает, что ее цель — не бороться с Хайдаровым, а помочь жертвам отстоять свои права.

«Я не злорадствую и не радуюсь обыскам, уголовному делу. Надеюсь, что и в случае с родственниками Петра Гаврилова ситуация разрешится правильно. И, конечно, сочувствую его семье. Такую утрату ничем не восполнить», — сказала Елена Сенина.

Журналисты также спросили у адвоката, почему Слава и Любовь Успенская вдруг замолчали и ничего не говорят по поводу Хайдарова. В какой-то момент даже появились слухи, что от них просто откупились. Однако Сенина опровергла эти слухи.

«У Славы в итоге нет мирных переговоров. Любови сейчас не до Хайдарова. Она пока не готова вернуться к этому вопросу. Они же не могут всю жизнь думать о Хайдарове», — сообщила адвокат.

Гниющие ягодицы

У Тимура Хайдарова явно началась черная полоса в жизни: в мае хирург будет судиться против своего бывшего пациента Александра Вдовина, который в 2017 году увеличивал у Хайдарова пятую точку.

В августе прошлого года он заявил, что стал также жертвой хирурга, так как, уверяет пациент, ягодицы оказались разного размера: одна маленькая, а вторая большая.

Но на этом проблемы не закончились: одна из ягодиц начала воспаляться и гнить, из-за чего требовалась повторная операция.

В ходе хирургического вмешательства выяснилось, что хирург забыл там кусок марли.

Однако Хайдаров уверяет, что за все эти годы бывший пациент ни разу не обращался к нему с жалобами, поэтому обвинил Вдовина в желании «хайпануть».

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