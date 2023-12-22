«Миллион болезней»: катетер на руке Филиппа Киркорова напугал поклонников

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 764 0

Врач Авербах: на руке Киркорова находится порт для внутривенных инъекций

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; Instagram* / lev_averbakh_coris; 5-tv.ru

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Певица Слава против хирурга Хайдарова

Певица Слава, например, уверена, что это — последствия пластики у Тимура Хайдарова.

Скандальная «голая» вечеринка Насти Ивлеевой привлекла внимание публики не только неоднозначным внешним видом гостей и поведением некоторых звезд. Особо внимательные поклонники заметили на руке Филиппа Киркорова катетер и бинты.

О чем может свидетельствовать медицинское изделие на теле короля российской эстрады, 5-tv.ru рассказал врач-терапевт Лев Авербах. По мнению специалиста, на запястье у исполнителя не катетер, а порт.

Это тоже медицинская система, которая обычно ставится, чтобы не делать каждый раз внутривенную инъекцию или, например, не прокалывать вену при курсе капельниц. Это вполне стандартная процедура, облегчающая жизнь и пациенту, и врачам.

Таким образом можно избежать таких рисков, как гематомы и прочие осложнения. К тому же, это обеспечивает человеку мобильность.

«Видимо, он проходит курс какого-то лечения, от чего угодно это может быть, вообще миллион болезней», — объясняет врач.

Что касается версии, согласно которой Киркоров якобы страдает от осложнений после пластических операций у Тимура Хайдарова, Авербах подчеркивает: это действительно может быть следствием каких-то хирургических вмешательств. Но говорить конкретно о недавней пластике певца или чем-то другом с уверенностью невозможно.

Состояние Киркорова волнует общественность уже достаточно давно. Например, на пресс-конференции, посвященной объявлению списка финалистов музыкальной премии «Виктория-2024», исполнитель пришел с огромным синяком на руке. После этого Киркорову даже пришлось оправдываться. В своем личном блоге в социальных сетях он опубликовал видео, в котором продемонстрировал свою левую руку.

«Что у меня с рукой? Действительно красиво! Это божественно красиво! Ну и что у меня с рукой?» — воскликнул Киркоров.

Однако певица Слава уверена: проблемы у Киркорова есть, и они, безусловно, связаны с некачественной работой пластического хирурга Тимура Хайдарова. Сама исполнительница, судя по словам ее адвоката, все еще разбирается со звездным специалистом, обвиняя его в собственных проблемах: певица делала в клинике Хайдарова грудь и, по ее словам, получила массу осложнений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каковы шансы Киркорова взыскать с Любови Успенской миллионы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Певица Слава против хирурга Хайдарова
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