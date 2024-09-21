Война окончена: певица Слава и Киркоров помирились после скандала с Хайдаровым

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 16 0

Певица Слава и Киркоров помирились после скандала вокруг Тимура Хайдарова

Война окончена: певица Слава и Киркоров помирились после скандала с Хайдаровым

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова

Недавно ругавшие друг друга артисты мило беседуют и целуются. Когда ждать объятий Киркорова и Успенской?

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, и народный артист РФ Филипп Киркоров больше не враги. Судя по видео, опубликованному в социальных сетях, звезды уладили конфликт, связанный с обвинениями в адрес пластического хирурга Тимура Хайдарова, и теперь не только спокойно сидят за одним столом, но еще и мило беседуют, отвешивают друг другу комплименты, посвящают песни и целуются. Как будто не было войны.

Знаменитости встретились на вечеринке в караоке, Слава взялась исполнить песню из репертуара Любови Успенской «К единственному, нежному». Более того, она посвятила ее сидевшему рядом Киркорову, которого назвала «самым красивым мужчиной отечественного шоу-бизнеса». Пока длилось вступление, Филипп Бедросович что-то говорил артистке, и прежде чем запеть, она заявила: «Ну все, бабка растаяла». Очевидно же, нежности нашептывал...

Еще прошлым летом ситуация была противоположной. В соцсетях Слава выступила против Тимура Хайдарова, который якобы изуродовал ее грудь. На неудачную пластику у звездного доктора тут же начали жаловаться десятки женщин. В их числе оказалась и Любовь Успенская, чью песню Слава теперь посвящает Киркорову. Филипп Бедросович в разгар скандала активно заступался за Хайдарова, так как сам доверил ему свои лицо и тело и был в восторге от результата.

«Дорогая Слава, зачем бурлить воду там, где не права? Славу на этом не сделать, а вот сесть в лужу легко… Я, конечно, не врач, не специалист, но могу сказать тебе: прежде чем грешить на других, последи за своим поведением… Рекомендации врача нужно выполнять», — укорял артист коллегу.

«Филиппа я, как артиста, очень люблю. Но как человек он оказался, конечно… Не туда вообще его куда-то ангелы повели… Если они вообще с ним рядом. Скорее всего, там другие, нечисть, скорее всего. Но обманывать людей вот так… Я не знаю, может, он там в доле, это мое предположение… Просто, ребят, это чистое вранье», — отвечала Слава.

Что ж, ангелы, демоны или адвокаты, а может и они сами, ссору ликвидировали. Тишь да гладь. Осталось только разобраться с Успенской, ведь их конфликт с Киркоровым в последние месяцы только набирает обороты. Пара неосторожных реплик в интервью и воспоминания о прошлых обидах довели селебрити до судов с миллионными исками. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не поделили король российской эстрады и королева шансона.

Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова
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