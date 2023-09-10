Число погибших при землетрясении в Марокко превысило две тысячи

Число погибших в результате землетрясения в Марокко продолжает расти. Согласно последним данным МВД страны, жертвами бедствия стали свыше двух тысяч человек.

«Число погибших увеличилось до 2012, пострадали 2059, из них 1404 получили серьезные ранения», — передает газета Hespress.

Прежде сообщалось о 1305 погибших и 1832 пострадавших.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур.

Землетрясение произошло в Марокко 8 сентября магнитудой 6,9. Оно стало самым разрушительным в стране за последние сто лет. Эпицентр природного явления находился недалеко от Марракеша, в примерно 77 километрах от него.