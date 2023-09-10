В России стартовал основной день голосования на выборах

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 9 0

В центральной части страны избирательные участки открылись для граждан рано утром.

В России стартовал основной день голосования на выборах

Фото: © РИА Новости / Александр Сухов

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В России стартовал основной день голосования на выборах. В центральной части страны избирательные участки открылись для граждан рано утром — в 8:00. Этот день, воскресенье, будет третьим по счету и одновременно заключительным днем голосования.

Согласно отчетам, на избирательных участках все проходит в штатном режиме. Нарушений не отмечено. Так, в Москве с утра заработали все те же 2,2 тысячи участков, а в области — 3971.

«Все участки открылись вовремя, все происходит спокойно, ровно, системы работают в штатном режиме, поэтому все условия для голосования созданы», — прокомментировала ситуацию председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Единый день голосования избирательные участки открылись и в Нижегородской, и в Орловской областях, а также в Ивановской, Воронежской, Псковской и Смоленской областях. В Донецкой и Луганской народных республиках, так же как и в Херсонской и Запорожской областях, голосование по российскому законодательству проходит впервые.

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