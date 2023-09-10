«Для вашего удовольствия»: полуголая Наталья Штурм устроила танцы в своей ванной

Певица пустилась в пляс в одних трусах. Как на это отреагировали фанаты?

Многие люди любят потанцевать. Певица Наталья Штурм тоже не отказывает себе в этом удовольствии. Артистка нашла лучшее место и образ для того, чтобы пуститься в пляс и попутно снимать это на видео. Она опубликовала кадры своих «пластичных» движений в личном блоге.

На видео Наталья Штурм танцует в сиреневом нижнем белье и с широкой улыбкой в своей ванной комнате.

«Любите ритмичные танцы? Тащитесь от примитивных попаданий в долю? Тогда вам в девяностые. Все для вашего удовольствия», — написала певица.

Этот танец артистка посвятила противникам импровизации и фантазии. Также она попросила потерпеть творческих и талантливых людей. Остальным же, видимо, надо было наслаждаться увиденным. В любом случае фанаты не оценили выходки артиски и засыпали ее гневными комментариями.

«У бабули кукуху снесло»;

«Ну вы же не умеете танцевать! Нет ни грации, ни пластики. Это даже в одежде было некрасиво, а так и вовсе отвратительно»;

«У них что после пластики с мозгами проблемы какие-то происходят», — написали подписчики Штурм в комментариях.

Кстати о пластике. Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Наталья Штурм «зашила» свой пирожок и вернула себе девственность.

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