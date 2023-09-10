Россиянин погиб в жестком ДТП с туристическим автобусом в Греции

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Полина Долгова
Полина Долгова 28 0

Среди погибших числятся также иностранные граждане.

Россиянин погиб в жестком ДТП с туристическим автобусом в Греции

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/André März

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Авария с участием туристического автобуса произошла в Греции. Четыре человека, среди них один россиянин, погибли, еще 23 пострадали в ДТП, сообщает «Фран Пресс» со ссылкой на полицию.

Сообщается, что пассажирский транспорт столкнулся с легковым автомобилем на трассе у города Килкис на севере Греции.

«Автобус с сербскими номерами перевозил 81 человека, из которых 23 получили легкие травмы и были доставлены в ближайшие больницы», — отмечает источник.

Четверо погибших были мужчинами: трое греков и один россиянин. По данным правоохранительных органов, жизни пострадавших ничто не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водителя, сбившего девочек-велосипедисток в Ленобласти, арестовали.

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