«Победила позиция России и БРИКС»: политолог Марков об итогах саммита G20

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 12 0

Политолог Марков: саммит G20 завершился победой позиции России и БРИКС

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Саммит «большой двадцатки» стал во многом борьбой БРИКС против стран «большой семерки».

Саммит G20 в Нью-Дели завершился победой позиции России и объединения БРИКС по главным вопросам международной повестки. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил политолог Сергей Марков.

Он указал на то, что в итоговой декларации саммита произошло значительное смягчение языка описания украинского кризиса. Если по итогам прошлогодней встречи на Бали в документе говорилось об «агрессии Российской Федерации против Украины», то в нынешней декларации слово «агрессия» и выражение «Россия против Украины» не фигурируют.

«Просто говорится о боевых действиях на Украине, а между кем и кем — как хотите, так и понимайте. Западники понимают, что между Россией и Украиной, а мы и многие другие члены „большой двадцатки“, особенно из БРИКС, понимают так, что это противостояние России и США на территории Украины, которая оккупирована американцами», — пояснил Марков.

Еще один провал западной позиции на саммите G20 касается зерновой сделки, продолжил политолог. По его словам, Запад рассчитывал на то, что в итоговой декларации будет говориться об обязанности России допустить украинское зерно на мировые рынки.

Однако страны глобального юга и БРИКС настояли на том, чтобы в документе было сказано о доступе на рынки зерна как с Украины, так и из России. Тем самым они «повесили» ответственность за выполнение зерновой сделки на «коллективный Запад», отметил Марков.

«Это успех. Саммит „большой двадцатки“ был во многом борьбой БРИКС против стран „большой семерки“. И эта борьба завершилась в основном победой стран БРИКС», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шерпа России в G20 Светлана Лукаш назвала саммит в Нью-Дели одним из самых сложных за всю историю из-за разногласий участников по Украине и ряду других глобальных проблем.

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