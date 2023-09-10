«Единая Россия» побеждает на выборах в Народный Совет ЛНР

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 13 0

10 сентября состоялся основной и заключительный день голосования на выборах в России.

«Единая Россия» побеждает на выборах в Народный Совет ЛНР

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в Народный Совет Луганской народной республики (ЛНР) после обработки 100% голосов.

Как сообщает ЦИК РФ, за эту партию проголосовали 74,63% избирателей, за ЛДПР — 9,87%, за КПРФ — 7,50%, а за партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди» — 5,56% и  1,46% соответственно.

Прежде стало известно, что на выборах в заксобрание Запорожской области также побеждает «Единая Россия» с результатом 83,06% после обработки 98% протоколов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на выборах мэра Москвы лидирует действующий глава города Сергей Собянин, набрав более двух миллионов голосов избирателей.

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