У Вячеслава Макарова на одном из корпоративов разошлись штаны: «На причинном месте»

В этот момент певец понял, что спиной к зрителям ему лучше не поворачиваться.

Телеведущий и певец Вячеслав Макаров попал на одном из корпоративов в неловкую ситуацию — в самый неподходящий момент у него порвались штаны. Об этом он рассказал эксклюзивно корреспонденту 5-tv.ru.

«Прямо на причинном месте у меня по шву разошлись. <…> Благо, с собой у меня были дополнительные черные штаны, не классические. Я пошел их поменял, у меня не было другого выбора. Это был корпоратив, где были очень важные гости. У меня был красивый смокинг, и я активно показывал какое-то движение. И в этот момент там все и случилось», — вспомнил Макаров.

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Ранее, писал 5-tv.ru, артист раскрыл свое отношение к пластической хирургии. По словам Макарова, у него нет желания лезть в чужую частную жизнь. Если человек хочет что-то изменить в своей внешности, то никто не должен ему мешать. Также он отметил, что пока не может однозначно сказать, будет ли когда-нибудь прибегать к услугам хирурга.