«Возраст красит мужчину»: Вячеслав Макаров о пластической хирургии

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 28 0

Вячеслав Макаров допустил возможность посещения пластического хирурга

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Насколько опасно, по мнению шоумена, исправлять свою внешность?

Вячеслав Макаров раскрыл свое отношение к пластической хирургии. Личным мнением шоумен поделился в эксклюзивном разговоре с 5-tv.ru.

По словам ведущего, он занимает нейтральную позицию в этом вопросе. Если человек хочет что-то исправить, то лично его это никак не касается.

«Мне нестрашно стареть, потому что возраст украшает мужчину, как минимум. В каждом возрасте есть свои прелести, свои плюсы, свои интересы. Сказать, что я никогда не обращусь к пластическому хирургу… Знаете, есть такое выражение, не зарекайся, никогда не говори никогда. Если технологии развиваются так быстро, и для человека это не так опасно, если ты идешь к хорошему специалисту, то в принципе я не вижу в этом ничего отрицательного», — рассказал Макаров.

Шоумен добавил, что человеку вообще лучше не попадать в больницу. Для этого важно вести здоровый образ жизни не только на физическом уровне, но и ментальном.

Как гороскопы влияют на жизнь Вячеслава Макарова, Аниты Цой и Элоны Миллер?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время одного из выступлений команды КВН «Сборная Камызякского края» зрительница угостила Макарова черной икрой. Шоумен отметил, что не стал отказываться от угощения.

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