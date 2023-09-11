Туристка сорвалась со скалы в Сочи во время селфи

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В результате ее спасением пришлось заниматься сотрудникам МЧС.

Фото, видео: © РИА Новости / Артур Лебедев; 5-tv.ru

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Селфи на горе чуть не стоило жизни — в Сочи туристка сорвалась со скалы во время фотографирования. Женщина получила травмы, пришлось вызывать спасателей.

Из-за сложного рельефа подъехать к месту было нельзя. Поэтому сотрудники МЧС положили женщину на носилки и спустили к подножию горы — сейчас пострадавшая больнице, ее жизнь вне опасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что турист из Краснодара погиб при восхождении на гору Эльбрус. По предварительной информации, мужчина был участником группы из 14 человек. Путешественник сорвался с горы на высоте 5000 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.

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