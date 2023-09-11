Мощнейший ураган «Даниэль» обрушился на Ливию

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В результате стихийного бедствия есть пострадавшие и пропавшие без вести.

Мощнейший ураган «Даниэль» обрушился на Ливию

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Schmidt

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Стихийное бедствие обрушилось на Ливию. На востоке страны ливни привели к обширным наводнениям. По меньшей мере, пять человек пропали без вести. Это военные, которые проводили спасательную операцию в затопленном регионе. Мощными потоками там сносит и людей и автомобили.

Шторм под названием Даниэль проявил себя не только затяжными ливнями. Но и гигантскими смерчами. А на города обрушилась красная буря. Песок поднялся в воздух и заслонил собой солнце, из-за чего небо окрасилось в зловещий яркий цвет.

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