Водолазы обнаружили погибшего при крушении вертолета под Вологдой

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Рита Миронова
Рита Миронова 11 0

Воздушное судно рухнуло в озеро Воже примерно в восьми километрах от берега.

Водолазы обнаружили погибшего при крушении вертолета под Вологдой

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего при крушении вертолета под Вологдой. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Вологодской области.

«Сегодня утром на месте крушения вертолета начались водолазные спуски», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Погибшего обнаружили в кабине, сейчас спасатели проводят работу по извлечению тела из воды. Точное место крушения удалось установить не сразу, специалистам пришлось тщательно изучить акваторию.

Частный вертолет совершил жесткую посадку под Вологдой вечером 10 сентября и рухнул в воду примерно в восьми километрах от берега. По предварительным данным, воздушное судно летело очень низко над водой, задело ее и упало в озеро.

На борту находились трое мужчин. Пилот и один его пассажир выжили, они госпитализированы в вожегодскую больницу с переломами и ушибами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Вологодской области.

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