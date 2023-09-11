Глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 27 0

Стала известна и цель прибытия министра на украинскую территорию.

Глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dominik Butzmann

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В Киев с необъявленным визитом прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на немецкий МИД.

Уточняется, что министр прибыла на украинскую территорию по вопросу вступления Незалежной в Евросоюз. В заявлении МИД ФРГ отмечается, что Берлин решительно поддерживает стремление Украины оказаться в союзе.

Кроме того, Бербок считает, что сегодня страна достигла прогресса в некоторых областях, включая судебную.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен может провести внеплановую встречу с президентом Владимиром Зеленским в Украине.

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