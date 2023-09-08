Блинкен мог встретиться с Зеленским, чтобы склонить его к диалогу с Россией

Возможно, Киев попросят пойти на переговоры с Москвой. Будет ли Украина снова отнекиваться?

Стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен может провести внеплановую встречу с президентом Владимиром Зеленским в Украине. Цель визита — убедить лидера Незалежной сесть за стол переговоров с Россией. Об этом сообщили в украинских СМИ.

«Возможно, речь пойдет о некоей форме временного перемирия», — говорится в издании.

Пока что власти двух стран не подтверждали переговоры между Блинкеном и Зеленским.

Российский политолог Иван Мезюхо выдвинул предположение по поводу встречи политиков. Его он озвучил изданию «Известия».

«Я думаю, что тема визита Блинкена на Украину одна — это ход боевых действий. США явно недовольны тем, как проявляют себя вооруженные украинские формирования на поле боя. Я даже не исключаю того, что Блинкен будет обсуждать с Зеленским тему потенциальных переговоров с Российской Федерацией», — сказал политолог.

Специалист отметил, что когда ситуация на поле боя отрицательная, то Штаты пытаются продвигать переговоры между враждующими странами. Но важная деталь заключается в том, что Москва давно готова к переговорам. От них отнекивается Киев, не желая вести беседу по примирению.

Политолог считает, что встреча Зеленского с Блинкеном будет сложной для лидера Украины. Дело в том, что политик накачал свое общество пропагандой. И теперь страна ждет «великих» побед, которых, естественно, не будет. Сейчас на Украине страдает людской потенциал, а проблемы в экономической сфере еще хуже. Скорее всего Зеленский снова начнет выпрашивать у американцев деньги. Но вряд ли Штаты выделят столько, сколько хочет Украина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом.