Натуральный обман: «зеленые» бренды начали исчезать с прилавков магазинов

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Эко-бренды начали исчезать с полок магазинов на фоне поправок Госдумы о маркировке товаров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Janine Schmitz / photothek.net; 5-tv.ru

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Производителям придется доказать реальность состава или же отказаться от знаков на упаковке.

С прилавков магазинов начали исчезать товары так называемых «зеленых» брендов. Как оказалось, не все они экологически чистые.

Согласно поправкам Госдумы, продукция с маркировкой «эко» и «био» должна соответствовать своему названию. Теперь производителям придется доказать натуральный состав или же отказаться от знаков на упаковке.

Это требование не коснется лишь косметики со сроком до сентября 2024-го. В Минсельхозе говорят, что новые правила нужны прежде всего для того, чтобы люди были уверены в своих покупках.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России требуют запретить «экокожу» и «экомех» — в «Союзе кожевников» считают, что подобные термины вводят потребителей в заблуждение. Люди уверены, что выбирают натуральный экологически чистый материал, а на деле покупают синтетику.

Другие считают, что приставка «эко» означает «экономически выгодный». Искусственная кожа хоть и стоит дешевле, не отличается особым качеством.

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