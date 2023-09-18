🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 18 сентября, на растущей Луне важно принимать ответственные и взвешенные решения. Не бойтесь четко формулировать ваши мысли и говорить о желаниях людям. Важнее этого сейчас нет ничего.

♈ Овны

Рост сам по себе не труден, Овны. Наше сопротивление этому продлевает наши страдания. Обратите внимание на то, как и где Вселенная призывает вас отказаться от сопротивления и стать единым целым с потоком энергии жизни. Отпустите свою старую историю и с любовью нажмите на кнопку перезагрузки. Не бойтесь визуализировать для себя совершенно новую реальность.

Космический совет: пора строить новые планы на жизнь.

♉ Тельцы

Ваша способность воплощать мысли в реальность — это то, на чем вам стоит сосредоточиться сегодня! Вы готовы проявить себя как наиболее воплощенную версию себя! Вы готовы превратить свои раны в мудрость, а свою боль в силу. Однако не забудьте запастись энергией, прежде чем сделать следующий большой шаг.

Космический совет: пора проявить свои лидерские качества.

♊ Близнецы

Кто бы ни сказал, что флирт полезен для здоровья, он окажется прав. Только нельзя забывать, что не всегда участники флирта заинтересованы в отношениях друг с другом. Помните об этом сегодня и до конца недели, Близнецы. Умение понимать партнера и синхронизировать с ним усилия — выходит на первый план. Оно поможет вам и в профессиональной сфере. Конкретно сегодня отличный день для мозговых штурмов.

Космический совет: флирт — это не всегда всерьез.

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♋ Раки

Для Раков день может быть эмоционально насыщенным. Будьте внимательны к своим чувствам и старайтесь не реагировать слишком резко. В работе возможны творческие успехи — не откладывайте свои новые идеи в долгий ящик, поищете способ реализовать их как можно скорее. В личной жизни звезды рекомендуют сделать сегодня акцент на семье и домашнем уюте.

Космический совет: сохраняйте спокойствие в любых ситуациях.

♌ Львы

Каждое большое изобретение когда-то начиналось с мечты. Бегите вперед, позволяйте себе совершать ошибки, падать, отряхиваться и снова идти вперед. Может показаться, что самым главным вещам требуется время, но вы удивитесь, узнав, как просто решаются некоторые задачи.

Космический совет: посмейтесь над сложностями.

♍ Девы

Оставьте свое сердце широко открытым. Вы очень целеустремленный человек, и когда вы позволяете себе быть заметным, без необходимости что-либо заставлять или активно что-либо «делать», то люди сами потянутся к вам. Возьмите жизнь в свои руки. Нет смысла пытаться делать все за других, если можно попросить.

Космический совет: не затаивайте злобу, выдыхайте.

♎ Весы

Звезды обещают Весам гармоничный и спокойный день. Сегодня лучше всего будут даваться поиски баланса и гармонии. Так что лучше не планируйте на вечер шумных вечеринок, отдохните дома. В общении с окружающими сегодня нужно быть справедливыми и дипломатичными. Возможно, вы найдете способ улучшить отношения с кем-то и урегулировать конфликт.

Космический совет: проведите вечер в спокойствии и уюте.

♏ Скорпионы

Если вы чувствуете, что бьетесь головой о стену, утешьте себя тем, что стена постепенно истончается. Впрочем, не исключено, что именно ваши действия в прошлом завели вас в тупик. Задумайтесь, какой выбор привел вас к этому пути. Возможно, сегодня вам предоставится второй шанс на то, чтобы исправить ошибки прошлого.

Космический совет: ваши мольбы будут услышаны.

♐ Стрельцы

Что произойдет, если вы ослабите бдительность? Ожидайте поворотов сюжета и диверсий, но верьте, что в конце пути вас ждет достойное вас вознаграждение. И помните: усилие необходимо, да, но слишком большое усилие отталкивает.

Космический совет: вы — бриллиант, достойный короны.

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♑ Козероги

Ваша победа уже здесь, в нее вносятся небольшие изменения, чтобы она подходила именно вам. И если на каком-то фронте без перемен, то именно потому, что к цели предстоит сделать еще какие-то шаги. Позвольте себе чувствовать уныние или печаль, пока вы продолжаете двигаться вперед.

Космический совет: двигайтесь верным курсом.

♒ Водолеи

Вас ожидают новые начинания. Извлеките максимум из этой сверкающей новой энергии, которая входит в вашу жизнь, и бесстрашно стойте в центре внимания.

Космический совет: извлеките максимум из энергии дня.

♊ Рыбы

Сила потока, а не грубое давление. Вполне вероятно, что встраиваясь в течение сегодняшнего дня вам откроется что-то еще о ситуации, в которой вы находитесь.

Космический совет: верьте в свои мечты.

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