Очередной прорыв? США запустили спутники-шпионы для контроля действий на орбите

Новая система призвана внести корректировки в уже существующий уклад вещей.

Космические силы США и Национальное управление военно-космической разведки запустили на орбиту Земли спутники-шпионы, задачей которых будет отслеживание и контроль активности на орбите. Подробностями делится Bloomberg.

Еще в начале июня зарубежные СМИ сообщали о планах космического управления Америки реформировать текущую систему работы в невесомости. Высокотехнологичные спутники Silent Barker, по первоначальной задумке, должны были отвечать за отслеживания китайских или российских космических аппаратов, которые могут вывести из строя или повредить объекты на орбите.

По сравнению со своими «предшественниками», новые спутники отличаются особой технологичностью и способны работать на большей высоте. В основе принципа работы системы лежат датчики, фиксирующие работу размещенных на Земле сенсоров.

«Когда спутники войдут в строй, они будут отслеживать объекты и потенциально противоправные действия на геостационарной орбите на высоте 22 тысяч миль (35 тысяч километров. — Прим. ред.) над поверхностью Земли», — сообщает издание.

Полностью система заработает к 2026 году, однако определенные функции она способна выполнять уже сейчас. В США на шпионов делают особую ставку: уже на 2024 год разработчики запросили на апгрейт системы 115,6 миллиона долларов.

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