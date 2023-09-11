«Просто сметет»: в Британии предсказали последствия конфликта с Россией

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 44 0

DM: авиация РФ сметет британскую в случае начала конфликта

«Просто сметет»: в Британии предсказали последствия конфликта с Россией

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Соединенное Королевство неожиданно осознало свое положение.

Военно-воздушные силы Великобритании в разы уступают российским по количественным показателям. Против 169 британских истребителей Москва в случае конфликта может противопоставить 1,5 тысячи. Об этом пишет Daily Mail.

«Парк боевых самолетов настолько мал, что будет сметен», — предостерегают авторы.

В материале приводятся положения из отчета британского Минобороны. Военное ведомство считает, что страна попала в «опасное положение».

Между тем в ВВС уверены, что малое количество боевых самолетов компенсируется их характеристиками. Поэтому в Королевстве не намерены расширять парк или хотя бы модернизировать его.

По информации издания, Лондон планирует списать 30 «Тайфунов» из своего арсенала на пять лет раньше срока — то есть уже через два года. Ожидается, что к 2025-му британская авиация будет располагать всего 74 самолетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли выгоду от уничтожения F-16 на Украине.

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