Раскрыты подробности смерти москвички после употребления арбуза
Погибшая после употребления арбуза москвичка страдала хроническими заболеваниями
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Известно, что сезонную ягоду она ела не одна. Как себя чувствуют остальные?
Стало известно, что скончавшаяся после употребления арбуза 48-летня женщина в Москве страдала хроническими заболеваниями. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по району Хамовники.
В рамках проверки удалось установить, что женщина приобрела ягоду в одном из магазинов в центре столицы. Арбуз она ела не одна, а вместе с членами семьи. После трапезы женщина почувствовала недомогание и скончалась. Известно, что она страдала рядом хронических заболеваний, однако точные диагнозы не называются.
Следствие продолжает проводить все необходимые мероприятия для установления точных причин и обстоятельств ее гибели. В том числе допрашиваются родственники погибшей.
Дело также находится на контроле прокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что члены семьи после употребления арбуза на самочувствие не жаловались.
Точная причина смерти женщины будет озвучена после окончания судбно-медицинских экспертиз.
Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты детали таинственной смерти школьницы с Урала.
Читайте также
60%
-0.28 104.89
-0.39
Нашли ошибку?