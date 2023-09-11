Глава РЖД Белозеров: перевозки с Китаем выросли на 26%

Объем железнодорожных перевозок с Китаем увеличился на 26% по сравнению с прошлым годом. Такое заявление сделал гендиректор РЖД Олег Белозеров во время Восточного экономического форума (ВЭФ) на сессии «Новая логистика Дальнего Востока — „белый лебедь“ экономики России».

«В сообщении с Китаем выросли ж/д перевозки на 26% — 123 миллиона перевезли. Погрузка на Восток бьет все рекорды — плюс 0,5% к прошлому году. Экспорт на Восток в целом увеличен на 8%. Также прирастают почти на 30% погранпереходы с Китаем», — сообщил Белозеров.

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Значительный рост объемов российского экспорта отметил и министр транспорта и коммуникаций Республики Союз Мьянма Мья Тун У.

«Россия очень активно совсем недавно торговала с Западной Европой. Но вследствие перемен, которые произошли, Россия усиливает взаимодействие с восточными странами. Конечно, таким образом объем экспорта увеличивается из России», — подчеркнул он.

Возникшая тенденция к расширению торговли ведет и к развитию авиационного сообщения между странами, добавил министр.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Владивосток, Приморский край).