«Россети» введут магистральные транзиты для объединения систем Сибири и Востока

В 2028 году в России появятся новые магистральные транзиты, которые позволят объединить энергосистемы Сибири и Востока. Об этом заявил гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на панельной сессии ВЭФ-2023 «Энергетика для роста».

Он отметил, что приоритетной задачей является развитие сетевой инфраструктуры.

«У нас сейчас много проектов на Дальнем Востоке и в Сибири для электроснабжения крупных потребителей — это Удокан, Ковыкта и другие. Это большой объем нового сетевого строительства, которое одновременно создает предпосылки для минимизации количества мероприятий по объединению ОЭС Сибири и ОЭС Востока», — подчеркнул Рюмин.

ПАО Россети

«Россети» уже приступили к проектированию двух новых транзитов 220 кВ «Даурия — Могоча» и «Таксимо — Чара» (общая протяженность — 560 км). Ввод этих объектов запланирован на 2028 год. Они обеспечат передачу до 350 МВт мощности из ОЭС Сибири и до 450 МВт из ОЭС Востока.

Кроме того, компания сохраняет в приоритете проекты, направленные на обеспечение роста электропотребления на Дальнем Востоке. Один из ключевых — строительство подстанции 500 кВ «Варяг» и линии электропередачи 500 кВ до Приморской ГРЭС, которая является крупнейшей теплоэлектростанцией макрорегиона. Эти объекты нацелены на решение проблемы энергодефицита на юге Приморского края.

Также будет затронуто электроснабжения Восточного полигона железных дорог. Это крупнейший проект в электросетевом комплексе за последние несколько десятилетий.

«Объем финансирования составляет более 400 миллиардов рублей. В соответствии с поручением президента РФ осенью 2023 года закончим первый этап, который включает 14 мероприятий», — отметил Рюмин.

На втором этапе запланировано семь основных мероприятий, из которых шесть «Россети» реализуют в 2023–2024 годах. Последний объект — новая цепь транзита 220 кВ «Комсомольская — Селихино — Ванино» — по решению Правительственной комиссии и согласованию с ОАО «РЖД» планируется на 2026 год.

Во Владивостоке 10 сентября начал свою работу VIII Восточный экономический форум, который продлится до 13-го. Участников ожидает много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами.

Также состоится пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина 11–12 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Россети» построят 570 километров линий электропередачи в Петербурге в 2023 году.