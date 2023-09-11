Полиция в Новосибирске задержала трех подозреваемых в серии диверсий на ж/д

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Задержанные признались, что получали задания в ходе переписки в мессенджере.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Telegram / МВД МЕДИА / mediamvd; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Совместными усилиями МВД и УФСБ России удалось выявить и задержать троих подозреваемых в совершили серии диверсий на территории страны. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Задержаны были три жителя Новосибирской области. Следствие вышло на них после ЧП в Советском районе — там произошел поджог железнодорожного релейного шкафа. Злоумышленники оставили на месте преступления улики, которые позволили идентифицировать их.

Один из фигурантов признался, что получал задания в переписке в одном из мессенджеров. Вместе с сообщниками они снимали результаты проделанной работы и направляли некому «куратору» за вознаграждение. Известно, что за диверсию на ж/д им обещали десять тысяч рублей.

Полиция предполагает, что задержанные могут быть причастны к ряду других преступлений, а именно — поджогу контейнера телекоммуникационного оборудования и самолета на территории завода имени В. П. Чкалова, расположенного также в Новосибирской области.

Ирина Волк уточнила, что задержанным было предъявлено обвинение по статье, предусматривающей наказание за совершение диверсии при отягчающих обстоятельства. В настоящее время они заключены под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала подозреваемого в подготовке железнодорожной диверсии в Крыму.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:26
«Запад в бешенстве»: зачем Ким Чен Ын на самом деле едет в Россию
17:16
«Большой энтузиазм»: в США увидели предпосылки нового переворота на Украине
17:14
Полиция в Новосибирске задержала трех подозреваемых в серии диверсий на ж/д
17:11
Пушилин: ВСУ задействовали танки и БМП в Опытном, но понесли серьезные потери
17:03
Маск назвал предателями тех, кто осудил его решение отключить Starlink у Крыма
17:02
Глава Хабаровского края призвал решить вопрос с мостом на Сахалин

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
«Прежней уже не будет»: невестка раскрыла жуткие подробности состояния Светличной
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
Юта о плохой музыке: «Прежде чем начать ругаться, посмотри внутрь себя»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России