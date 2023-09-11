Российской делегации выдали визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Однако в Совфеде самих документов пока не видели.

Российской делегации выдали визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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Делегации из России выдали американские визы для участия в сессии Генассамблеи ООН. Об этом глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин сообщил в беседе агентству РИА Новости.

Государственный деятель напомнил, что делегация утверждается президентом. Его главой выступает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Это делегация, включая меня самого. Вот этим членам делегации, а также членам официальной делегации, выдали визы», — прокомментировал сенатор.

Карасин обратил внимание, что располагает только своими сведениями. Пока официальных бумаг он еще не видел. Примечательно, что помощник главы комитета по международным делам подтвердил выдачу ему разрешительного документа США.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналистку из РФ не допустили на выступление президента Франции Эммануэля Макрона на пресс-конференции саммита G20 в Индии.

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