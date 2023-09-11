Улицы португальской Анадии затопило вином из-за ЧП на заводе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Более двух литров напитка вылилось прямо на дороги муниципалитета.

Улицы португальской Анадии затопило вином из-за ЧП на заводе

Фото: www.globallookpress.com / Philippe Lissac / GODONG

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Португальская Анадия «ушла под реки» из вина. О разливе алкогольного напитка сообщили местные СМИ, кадры также распространились по социальным сетям.

Известно, что все произошло накануне, 10 сентября. На улицы муниципалитета вылилось 2,2 миллиона литров вина. О причинах пока ничего не известно, однако ответственность за случившееся на себя взяла местная компания — производитель напитка. Завод также выразил сожаления в связи с произошедшим.

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