В полку прибыло: главные события церемонии в судостроительном комплексе «Звезда»
Торжество посетил президент России Владимир Путин.
Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru
На крупнейшем в России судостроительном комплексе «Звезда» сегодня присвоили имена двум кораблям. В торжественной церемонии принял участие Владимир Путин.
Новейшие танкеры ледового класса предназначены для перевозки газа и нефти при экстремально низких температурах, в крайне суровых условиях. Корреспондент «Известий» Максим Прихода в репортаже рассказал подробно.
Читайте также
+18° 764 мм рт. ст.
60%
60%
96.51
-1.41 103.53
-1.36
-1.41 103.53
-1.36
Нашли ошибку?