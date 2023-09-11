Путин продлил ограничения для «Газпрома» по закупкам газа

Указ президента вступает в силу со дня его подписания.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий ограничения для российской энергетической компании «Газпром» на покупку природного газа у совместных предприятий (СП) с Wintershall и OMV. Соответствующая публикация появилась на официальном портале правовых актов.

Изменения будут внесены в указ от 22 декабря прошлого года, который определил применение специальных экономических мер в сфере поставок природного газа, вызванных антироссийскими санкциями. Запрет «Газпрому» будет продлен еще на год, до 1 октября 2024 года соответственно.

Продлеваемый указ предусматривает, что «Газпром» не будет исполнять ряд обязательств по оплате энергоносителя лицам из недружественных стран, если цена превысит установленную правительством РФ.

Указ президента вступает в силу со дня его подписания.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

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