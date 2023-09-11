Путин продлил ограничения для «Газпрома» по закупкам газа

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Путин продлил запрет для «Газпрома» на покупку газа у СП с Wintershall и OMV

Путин продлил ограничения для «Газпрома» по закупкам газа

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Указ президента вступает в силу со дня его подписания.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий ограничения для российской энергетической компании «Газпром» на покупку природного газа у совместных предприятий (СП) с Wintershall и OMV. Соответствующая публикация появилась на официальном портале правовых актов.

Изменения будут внесены в указ от 22 декабря прошлого года, который определил применение специальных экономических мер в сфере поставок природного газа, вызванных антироссийскими санкциями. Запрет «Газпрому» будет продлен еще на год, до 1 октября 2024 года соответственно.

Продлеваемый указ предусматривает, что «Газпром» не будет исполнять ряд обязательств по оплате энергоносителя лицам из недружественных стран, если цена превысит установленную правительством РФ.

Указ президента вступает в силу со дня его подписания.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕК сообщили о новом решении о конфискации личных вещей туристов из России.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:01
На ВЭФ-2023 обсудили проблемы коренных народов России
18:55
В Нью-Йорке почтили память жертв терактов 11 сентября
18:48
Замглавы Минэкономразвития назвал на ВЭФ цели создания особых экономических зон
18:43
«Жить нужно в кайф»: что пришлось перенести Ладе Дэнс на пути к успеху
18:31
Развитие Арктической зоны России идет по намеченному плану
18:26
«Ростех» предложил предоставить льготы IT-компаний производителям электроники

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
«Прежней уже не будет»: невестка раскрыла жуткие подробности состояния Светличной
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
Юта о плохой музыке: «Прежде чем начать ругаться, посмотри внутрь себя»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России