Путин продлил ограничения для «Газпрома» по закупкам газа

Путин продлил запрет для «Газпрома» на покупку газа у СП с Wintershall и OMV
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Указ президента вступает в силу со дня его подписания.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий ограничения для российской энергетической компании «Газпром» на покупку природного газа у совместных предприятий (СП) с Wintershall и OMV. Соответствующая публикация появилась на официальном портале правовых актов.
Изменения будут внесены в указ от 22 декабря прошлого года, который определил применение специальных экономических мер в сфере поставок природного газа, вызванных антироссийскими санкциями. Запрет «Газпрому» будет продлен еще на год, до 1 октября 2024 года соответственно.
Продлеваемый указ предусматривает, что «Газпром» не будет исполнять ряд обязательств по оплате энергоносителя лицам из недружественных стран, если цена превысит установленную правительством РФ.
Указ президента вступает в силу со дня его подписания.
Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕК сообщили о новом решении о конфискации личных вещей туристов из России.
Читайте также
60%
-0.28 104.89
-0.39
Нашли ошибку?