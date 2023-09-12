Рыдания детей, грохот, паника: опубликована запись из салона самолета в Омск в момент ЧП

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Алина Крылова
Алина Крылова 14 0

Пассажир опубликовал запись переговоров экипажа самолета с пассажирами

Фото, видео: 5-tv.ru

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Борт совершил экстренную посадку в Новосибирске.

На борту самолета Сочи — Омск, совершившего экстренную посадку в Новосибирске, царила настоящая паника. Один из пассажиров поделился с журналистами 12 Канала аудиозаписью, на которой слышно, как бортпроводники готовили испуганных людей к жесткому приземлению.

По предварительной информации, незадолго до того, как посадить самолет в поле, стюардессы начали массово успокаивать паникующих пассажиров. В опубликованном звуке слышно, как одна из бортпроводниц просит закрыть голову руками для обеспечения безопасности и отодвинуть спинку впереди стоящих кресел.

В тот же момент на заднем фоне раздаются рыдания перепуганных детей.

«Расстегните воротники, снимите галстуки и обувь на высоком каблуке. Наденьте верхнюю одежду. Вещи оставьте на борту! Закройте голову на колени, закройте ее руками. Держите колени вместе, ступни врозь! Если для этой позы мало места, отодвиньте спинку кресла вперед до упора», — декларировала одна из сотрудниц авиакомпании.

Сейчас пассажиры самолета ждут возможности добраться до города. Всего на рейс было зарегистрировано 159 человек, из них 23 ребенка. Никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места аварийной посадки лайнера в Новосибирке.

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