Снова замужем? Надежда Михалкова заинтриговала публику кольцом на пальце

Актриса пришла на премьеру голливудского боевика. Что значит ее «сигнал»?

В Москве 11 сентября состоялась премьера голливудского фильма «Звук свободы», которую посетила российская актриса Надежда Михалкова. Дочь Никиты Михалкова была в одиночестве, но привлекла внимание публики кольцом на безымянном пальце правой руки. Как пишет издание KP.RU, это может означать новые перемены в жизни артистки.

Надежда Михалкова пришла в кинотеатр «Художественный» и, по данным СМИ, ее появление стало одним из немногих выходов в свет. И без того повышенное внимание к ее персоне подогрел тот факт, что на безымянном пальце 36-летней Михалковой красовалось обручальное кольцо. Стоит отметить, что Надежда редко делится с прессой подробностями своей личной жизни.

Последнее, что стало достоянием общественности — ее развод с Резо Гигинеишвили в 2017 году, который состоялся после семи лет брака.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Надежда Михалкова призналась, что хочет уехать из Москвы.