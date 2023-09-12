Снова замужем? Надежда Михалкова заинтриговала публику кольцом на пальце

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 74 0

Надежда Михалкова появилась на публике с обручальным кольцом на пальце

Снова замужем? Надежда Михалкова заинтриговала публику кольцом на пальце

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса пришла на премьеру голливудского боевика. Что значит ее «сигнал»?

В Москве 11 сентября состоялась премьера голливудского фильма «Звук свободы», которую посетила российская актриса Надежда Михалкова. Дочь Никиты Михалкова была в одиночестве, но привлекла внимание публики кольцом на безымянном пальце правой руки. Как пишет издание KP.RU, это может означать новые перемены в жизни артистки.

Надежда Михалкова пришла в кинотеатр «Художественный» и, по данным СМИ, ее появление стало одним из немногих выходов в свет. И без того повышенное внимание к ее персоне подогрел тот факт, что на безымянном пальце 36-летней Михалковой красовалось обручальное кольцо. Стоит отметить, что Надежда редко делится с прессой подробностями своей личной жизни.

Последнее, что стало достоянием общественности — ее развод с Резо Гигинеишвили в 2017 году, который состоялся после семи лет брака.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Надежда Михалкова призналась, что хочет уехать из Москвы.

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